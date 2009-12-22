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Гетеры - женский путь в древней Греции

U Dragomir | 22 декабря 2009 г. | Интересно | 38068 просмотров | 7 баллов ?
«Гетеры каждому нужны для радости»,- восклицал оратор Демосфен (около 384-322 гг. до н. э.) на афинской агоре, обращаясь к судьям в ходе процесса против гетеры Нееры. ГЕТЕРА (греч. hetaira - подруга) - в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.
 


В те давние времена в греческом обществе жены вели затворнический образ жизни, занимаясь домохозяйством и воспитанием детей. Гетеры были полной противоположностью малообразованным домохозяйкам. Эти женщины играли на флейте, знали литературу и искусство, философию и мистические ритуалы. Но за право быть самостоятельной, образованной, иметь возможность развивать свои способности были доступны очень немногим и сопряжены с большими трудностями и социальными условностями.


Гетеры нашли в себе мужество жить свободно, отказавшись от священного ритуала брака. Их имена остались в веках как имена вдохновительниц великих мужчин, чьими подругами они были. В их домах собирались политические деятели, поэты , музыканты. Демосфен толковал слово гетера как «спутница радости». И несмотря на прошедшие века слава о них не смолкла. Давайте вспомним имена женщин, которые подвигали мужчин на поиски истины и помогавших им строить культуру, которая стала основой для дальнейшего развития Европы.


Гетера Леонтион.
Вдохновительницей эпикурейцев была гетера Леонтион. Эпикур (341-270 гг. до н. э.), говоривший, что «наслаждение есть высшая цель человечества и дается лишь разумной воздержанностью и нравственностью поведения», хранил ей верность до самой ее смерти и сказал о ней прекрасные слова: «Она живет со мной и во мне».



Гетера Аспасия.
Великий государственный деятель Перикл (около 490-429 гг. до н. э.), которому Афины обязаны своим политическим и культурным расцветом («золотой век»), был женат на гетере Аспасии и не скрывал что часто советуется с ней и что именно она является его учителем риторики и помощницей при составлении его блестящих речей. признавался, что часто советовался с гетерой Аспасией и учился у нее искусству риторики; она влияла на форму и содержание его блестящих речей.



Гетера Фрина
Фрина была моделью и подругой Праксителя. Именно она послужила моделью для статуи Афродиты Книдской. За это ее обвинили в кощунстве и богохульстве. Потому что знавшие Фрину улыбались, глядя на статую Афродиты, а видевшие статую благоговейно смотрели на Фрину.. Паломники преклоняясь перед Афродитой шептали « как прекрасна твоя божественная красота о Фрина» а вслух восклицали « Афродита, прекрасная Афродита».За это Гетера Фрина была обвинена в кощунстве. Когда ее защитнику на судебном процессе Гипериду не хватило слов, чтобы ответить на обвинения и он обнажил грудь Фрины, воскликнув «Вот, посмотрите!» По преданию судьи, ослепленные ее красотой, прекратили процесс.



Гетера Гликера.
Выдающийся комедиограф Менандр однажды пришел домой после провала премьеры и хотел уничтожить все свои рукописи, труд всей своей жизни. Гликера без слов протянула ему молоко. Он в раздражении отказался пить из за того что на молоке плавала пенка. Гетера утешила его и многозначительно сказала «Сдуй пенку и наслаждайся тем, что под ней». Это означало: не обращай внимания на поверхность, ценно то, что внутри!. Менандр часто говорил, что без поддержки Гликеры ему вряд ли бы удалось выдержать удары критиков и публики.


Гетера Диотима из Мантинеи
Эта выдающаяся женщина дарила идеи Сократу и Платону. Ее слова были признаны мудрейшими в кругу мужчин философов. За это Платон увековечил ее в своем « Пире». В платоновском «Пире» Диотима говорит: «Все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени.. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном». И добавляет: «Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение». Она считала что «всякое творческое стремление к добру и красоте порождается жаждой продолжения жизни. Всякое рождение есть чудо, то есть проявление божественного в человеке, в том числе и когда речь идет о зарождении и становлении в нас нравственности или о познании божественного».



По преданию Диотима, имя которой по-гречески означает «Богобоязненная», в 429 г. до и. э., во время вспышки чумы, вымолила отсрочку болезни для афинян и была за это сделана жрицей.


Нельзя не вспомнить о Таис - подруге Александра Македонского. О римских гетерах Гиспале, прославленной Катуллом Лесбием и воспетой Проперцием Кинфия. Гетерой до вступления в брак была византийская императрица Феодора. Лаиса из Коринфа была подругой и ученицей Диогена и сама считалась признанным философом. Все эти женщины оставили неотразимый след в культуре древнего мира на котором основана наша с вами европейская цивилизация.


Они не требовали славы и признания, они просто были верными и мудрыми подругами своих прославленных мужчин, их советчицами и музами. Их имена редко произносят в нашем патриархальном обществе и все таки пришло время вспомнить о том, что у истоков европейской цивилизации стояли прекрасные женщины, знавшие мистические практики, умевшие любить и наполнять энергией своих великих мужчин. 


Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3370050/post116188334/

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Комментарии:

        гетера-сексуал

Могут. Почему нет? Все мужчины страстно увлекающиеся гетерами на это в безумстве расчитывают. )))

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        ANNA25

Ну, так что ж тогда с той гетерой, которую Вы любили - что не продолжили, или не возникло то самой чувство?:)

Ответить

        гетера-сексуал

Я уже пояснял выше, что "любовь" (страсть) - вещь проходящая. Дети и судьба навсегда. Как можно жизнь свою, другую и детей связывать из-за случившейся страсти, которая пройдет?! Что-то более весомее должно быть для любви. Любовь это сын или дочь, которым по-барабану, что у мамы с папой в постели. Они им нужны настоящими и любящими друг друга. Вспомни свое детство.

Ответить

        ANNA25

Мы уже на ты. А почему с гетерой страсть должна пройти? С жено

Ответить

        ANNA25

сорвался коммент.
Может гетера - это Ваша новая судьба (новая жена), и с ней буде тоже самое, что было с вашей предыдущей женой - партнерство, дети.

Ответить

        гетера-сексуал

Предавать не хорошо. Я против предательства. Это всегда плохо сказывается на самочувствии индивида. Всегда преследовать будет. Нужно в жизни попытаться никого не предавать.

Ответить

        мира

Мои аплодисменты)))

Ответить

        гетера-сексуал

По какому поводу?

Ответить

 2  1   мира

По вашему)) Не каждому, увы, дана мудрость понять, что совместная жизнь может быть длиннее
любви...И что увлечения - это не повод для того, чтобы рушить семью. А женщина, воспитавшая твоих детей и преданная тебе - та ценность, которую нельзя разменивать...

Ответить

        гетера-сексуал

Каждому, но со временем. У некоторых просто его не хватает. А про любовь Вы зря! Я жену очень люблю!

Ответить

        мира

Не обижайтесь, я не конкретно про вас и ваше отношение к жене.
Если вы ее к тому же и любите - то зрители продолжают аплодировать)))
Мы просто плавно вернулись к теме поста - роль гетер в жизни римского общества))
Или, если угодно, роль любовниц в жизни нашего))
Кстати, на месте автора, порадовавшего нас и давшего пищу для размышлений, я бы поставила пост в раздел М+Ж))Это правильнее))

Ответить

        ANNA25

мира, это Вы наверно себя так утешаете. Испытаете измены, и Ваши рассуждения быстро поменяют свою окраску:)

Ответить

        мира

У меня много чего в жизни было...Наверное, поэтому я давно не делю жизнь на черное и белое))

Ответить

        ANNA25

Просто Вы ничего не можете с этим сделать вынуждены смириться. Внешне. Вряд ли в глубине души... Мне Вас жаль.

Ответить

        мира

Напрасно)) Я умею видеть все краски жизни и слышать все полутона)) А приверженцы черно-белого восприятия либо со временем приходят к тому же, либо так никогда и не взрослеют))

Ответить

        ANNA25

Утешаетесь...:) Впрочем, это Ваш выбор, и взросление тут не причем.
Черно-белый цвет тоже существует, что-то незыблемое должно быть. А то как у Вас все легко: налево, ну и что, простим. И сами грешим:)))

Ответить

        мира

А кто вам сказал, что легко?
В идеале, конечно : жили долго и счастливо, и умерли в один день))
Но ведь в жизни разные ситуации, например:
-Жили долго и счастливо, но муж умер раньше...
-Жили не долго, но счастливо, да муж умер раньше...
-Жили долго и счастливо, но у мужа страсть ушла, а детей любит, и жену тоже...
Вам еще подкинуть, или сами варианты представите?

Ответить

        мира

Браку, где грешат оба - держаться недолго. Я этот вариант вообще не рассматриваю.

Ответить

        мира

Впрочем, если грешит только женщина - это вообще провальный проект.

Ответить

        ANNA25

Если грешками увлечется мужчина - это тоже не выйгрышный вариант.

Ответить

        ANNA25

Никто не говорит, что легко и идеально (хотя мы к этому стремимся:). Но воспринимать измену как вполне приемлимое, это по крайне мере нездорово.

Ответить

        ANNA25

Новые чувства - это не предательство. Это новые чувства и новая жизнь. Ничего не вечно:)

Ответить

        гетера-сексуал

Это свежее дыхание. Не более того.)

Ответить

        ANNA25

Вы опять свернули.:) А если это новые чувства, а не свежее дыхание?:)

Ответить

        мира

Этим себя утешает почти каждая женщина, переживающая роман с женатым мужчиной. Только умный мужчина понимает, что уход к "новой жизни" аукнется не только ему, но и его детям.
А легко зачеркнуть прошлое и начать "новую жизнь" может только законченный эгоист и циник.Вам это надо? Он потом таким же образом перешагнет и через вас.

Ответить

        гетера-сексуал

Не соглашусь со всем... Если нет любви, а только презрение и пиняние на общих детей и т.п. Я против такого содержанчества нелюбимой жены. Детей жаль, но с такой женщиной жить - остаток жизни угробить.

Ответить

        мира

Ну, зачем такие крайности)) Когда доходит до презрения - женщине лучше самой попросить супруга ее оставить.
Я ведь не об этом, и вы тоже.

Ответить

        ANNA25

Поддерживаю. Аналогично с мужчиной.

Ответить

        ANNA25

Это гетера-сексуал.

Ответить

        ANNA25

Гетеро-сексуалУ.

Ответить

        ANNA25

Такую аналогию можно перенести и не мужчину.

Ответить

        ANNA25

*на мужчину* к комментарию гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 00:21 #

Ответить

        мира

Я ведь вас намеренно возвращаю к теме поста, уж простите))
Ваша героиня Таис прекрасно понимала свою роль в жизни возлюбленного. Как и прочие гетеры. Это честнее перед своей судьбой. Никаких иллюзий. Они выбирали такую жизнь - значит, не было претензий ни к обществу, ни к мужчинам.
Любили, принимали подарки - и наслаждались этим,и не заморачивались отъемом в собственность. Понимали, что семья - это та территория, на которую вторгаться не следует.
И не было трагедий.Ни у мужчин, ни у их жен, ни у самих героинь нашей темы))

Ответить

        гетера-сексуал

Абсолютно верно. Без гетер мужчины зачахнут, а гетеры вряд ли смогут быть женами. )

Ответить

 1      мира

Спасибо)) А девушкам бы следовало внимательно перечитать мужские реплики в этой сегодняшней переписке)) И сделать для себя выводы)) Так, своего рода урок техники безопасности жизни))

Ответить

        ANNA25

То было в Древней Греции, мы же сейчас про современных гетер. Они уже не те, что были: все течет, все изменяется:))

Ответить

        ANNA25

А у Вас роман с женатым мужчиной?
Уход в новую семью не всегда означает забыть о детях от бывшей жены, тут от конкретного человека зависит. Роман может и перерасти во что-то более серьозное. Все начинается с романов. У многих по несколько браков, живут и жили.
Все изменяется, чувства проходят, в жизни может появиться другой человек. Это естественно. А Вы вцепились в одно и упорно не желаете признать, что это жизнь.

Ответить

        гетера-сексуал

Никто ни за что не цепляется. Мы неверующие ни во что - однолюбы и одноверы. Любить можно только один раз и до конца (девочки-цветочки должны понять)... Все остальное не имеет значения. Выбирайте самостоятельно: один и до конца с испытаниями или многие с большим удовлетворением бесконечно. ))))

Ответить

        ANNA25

Однолюбы, и поддерживаете гуляния на стороне:)) Не стыкуется, лицемерие:)
Вобще-то однолюб и я, но в отличие от Вас не приемлю гуляний на стороне. И логично и честно.:)

Ответить

        гетера-сексуал

Я не гуляю на стороне. Не нужно меня общественной гребенкой гладить.)

Ответить

        ANNA25

Ну, погуливаете, с парочкой гетер:))

Ответить

 2  1   мира

Я предпочитаю не обжигаться на своих ошибках)) Достаточно чужих)) Иллюзии по поводу "новой жизни" - увы, это только иллюзии. В 99 случаев из 100.
Все равно у нормальных людей с адекватным восприятием жизни остается понимание ненормальности ситуации. У мужчины - вина перед оставленной семьей, пускай он открыто в этом не признается. А у новой пассии - боязнь, что и она окажется на месте брошенной супруги, и уже страдать будет она и ее ребенок.
Если этого нет - значит, встретились два духовно недоразвитых
товарища,и,наверное, так лучше для всех остальных))
Парочки, где оба друг друга стоят - это, знаете-ли, занимательное зрелище)) Вот только хочется ли лично вам быть участником такого процесса, если есть возможность найти более подходящий вариант, включив для оценки ситуации не только нижнюю чакру))?

Ответить

 1  1   ANNA25

Вы вся такая адекватная, а остальные - слегка не в себе.:))) Что это Вы так обо всех судите. Хотя бы во втором браке были, чтобы так уверенно утверждать? Наверно и среди вступивших во вторые-третьи отношения серьозные исследования провели - такая статистика собралась?:) Отдает чем-то навязывающим и постройкой всех под один ярлык. Впрочем, это Ваши мысли, а у меня на это счет свое видение:)

Ответить

 1  1   мира

Ну зачем же)) Вы могли бы заметить, что я никого не осуждаю))
И ярлыков не вешаю))
Любопытно было бы с вами побеседовать лет через двадцать...
И отметить, как переменится ваше отношение к жизни...
Впрочем, может и не переменится...Есть случаи, когда многие всю жизнь наступают на одни и те же грабли))

Ответить

 1  1   ANNA25

Именно так и делаете: осуждаете и вешаете. Вы просто этого не замечаете. Стройте мысли как-нибудь по-другому.
Принципы мои не изменятся и через двадцать. А с граблями Вы не в тему. Если Вы приемлите для себя измену - это Ваши проблемы. Да и здоровым такие установки не назовешь.

Ответить

        гетера-сексуал

Что-то в этом правда.

Ответить

        ANNA25

:) Я повторюсь: жизнь - все проходит и все меняется. А Вы вцепились...:))

Ответить

        гетера-сексуал

Я не вцепляюсь. Я тебя поддерживаю в том что все меняется со временем. )

Ответить

        мира

Меняетя, меняется - на то она и жизнь)) Но не нужно делать из себя первооткрывателей Америки)) Все давно открыто и все дороги давно пройдены))
Но если кто-то хочет набивать собственные шишки - его право))

Ответить

 1      ANNA25

Открыто, да у каждого путь свой. А Вы уже довольно давно всех пытаетесь подогнать под Ваши взгляды.

Ответить

 2  1   мира

Я не пытаюсь никого подогнать, перечитайте внимательно мои реплики)) Такая схема отношений - подгонять всех под свое мнение и представление о жизни - характерна для периода юношеского максимализма. И , наверное, это ни к лицу гетере, каковой вы здесь пытаетесь себя представить))
Вам здесь дают возможность понять те стороны жизни, от которых вы зашорились)) И, заметьте, мужчины тоже терпеливо с вами беседуют, спасибо им уже за это))

Ответить

 1  1   ANNA25

Себя я никем не представляю, а высказываюсь как и все остальные. Зашориться тоже еще не успела. С чего Вы взяли, что мужчины как-то особенно терпеливы, пытаясь строить со мной диалог? Это полемика: высказываем, выясняем, спорим, сходимся - не сходимся. Мое терпение тоже не отдыхает, отвечая на Ваши рассуждения.
То, как Вы понимаете ( в частности) и все остальные понимаете обсуждаемые здесь стороны жизни - это не айс. Мужчины бы вобще не обрадовались, если бы женщины также понимали, как и они:) Но живите со своими установками, стадное сознание тоже никто не отменял.:)) У меня свои взгляды на это. Впрочем, создается впечатление либо беспомощности, либо определенного клина, либо лицемерия...

Ответить

        ANNA25

У каждого своя жизнь, и я буду жить так, как считаю нужным.

Ответить

        ANNA25

И знаете, мира, мне Вас жаль. Демагогию разводить на эту тему не буду.

Ответить

 1  1   мира

Ну так и не разводите демагогии, кто вас заставляет делать это здесь вторые сутки?
Вы упорно навязываете всем свои взгляды, причем безапелляционным тоном.Неужели еще не поняли, что с вами здесь возятся,как со слепым котенком)) Не особо раздражаясь на ваше неумение принять чужое мнение?
Если вы чувствуете себя здесь единственной праведницей - ну, флаг вам в руки, и вперед, дальше на баррикады))
Только не нужно здесь всех приводить к своему знаменателю.
У людей, поживших раза в два побольше вашего есть свой жизненный опыт. И им, чесслово, до фонаря ваши книжные измышления. Мне смешно, право))

Ответить

        ANNA25

:)) Вы тут тоже не час сидите. А Вас задело. Думаете, чем больше "уколите", тем правее станете?:)
Не навязываю, а высказываюсь. Под знаменатель не ставлю. Праведницей себя тоже не считаю, а Вы какой себя тут мните, никому и не дотянуть до вашего уровня:)))
Книжные установки:))) Это мои личные измышления.
А что Вы про опыт-то, опыт отнюдь не определитель правильности.
Мне на Ваши словеса - параллельно. А Вы приводите впечатление неразвитой, несчастной и жалкой. Надеюсь, в этот раз сдержитесь:)))

Ответить

 1      ANNA25

Ну, и вот, зачем держаться за то, что отживает. Надо жить дальше, с тем, что приходит:)

Ответить

        ANNA25

Страстование на стороне - тоже предательство:))

Ответить

        гетера-сексуал

Верно. )

Ответить

        мира

За сим позвольте откланяться)) Мне было с вами интересно...

Ответить

        ANNA25

Нет. Нормальная жена - и подруга, и любовница, и мать, и хозяйка дома. Хотя посиделки с друзьями за своими проблемами никто не отменял. Так, что:)

Ответить

        гетера-сексуал

Первые год - два - да.

Ответить

        ANNA25

Ну, тут от обоих зависит.

Ответить

        гетера-сексуал

Согласен. Работать и над чувствами надо. Правда,страсть все равно уйдет. )

Ответить

        ANNA25

Накал всегда проходит, но чувства-то остаются.

Ответить

        Saffi

И всё-таки, какие красивые картины! Особенно первая! (хотя у девушки слишком современное выражение лица, не поймите неверно, осознанное, я имею в виду...)
Тип "Гетера" сейчас в любом случае будет осуждаться обществом. Другими! женщинами и мужчинами не из окружения - из зависти, предубеждений, или, просто, из доброты (это поведение к добру не приведет))).
У гетеры сейчас не может быть мужа, подруг, неженатых друзей, иначе она станет либо шлюхой, либо "как любая другая"...

Ответить

        гетера-сексуал

У гетеры не может быть мужа. Как это не понятно? ) У бывшей - да.

Ответить

        ANNA25

У гетеры может быть и муж, и подруги и все остальные атрибуты. Было бы желание. Однобоко как-то Вы с ними...

Ответить

        гетера-сексуал

Скажи своими словами кто такая гетера. Я тебя перестаю понимать.

Ответить

        ANNA25

Гетера современная - женщина, одаренная душевными и искусства талантами (хотя, второе может и не быть). Интимно обращена к тому, с кем на данный период встречается (не непорядочная девушка!:))). Хозяйство, как до свадьбы, так и в замужестве ведет сама. На жизнь зарабатывает обычной работой.
:)

Ответить

        гетера-сексуал

- любовница! Чего тогда городить про древнюю грецию?

Ответить

        ANNA25

По началу, как и любая другая обычная женщина. А потом может стать и женой, но Вы для себя уже определились:))) Мы давно уже обсуждаем не Древнюю Грецию, а гетер современности.

Ответить

        гетера-сексуал

А! ... Я под гетерами современности понимаю женщин бл"дей, какими они слывут в моралистском обществе. Но я вкладываю в бл"дство позитивный смысл. У меня есть пара знакомых с которыми нам обоим хорошо. Им хорошо и с другими. Все очень доверительно, честно и откровенно. Есть и страсть и уважение. Можем и в мастерскую к художникам сходить и в театр на премьеру. Жена от этого не страдает. Она мной гордится. Гетыры?

Ответить

        ANNA25

А она знает о Вашей страсти к таким гетерическим друзьям?

Ответить

        гетера-сексуал

Нет, конечно. Просто боиться догадаться. Зачем? У нее все есть. Муж который делает для нее все еще быстрее чем она захочет его заставить, материальное благополучие, зависть подруг, любимая работа и обеспеченная стабильная семья.

Ответить

        ANNA25

А может она давно уже догадалась, но не хочет разрушать такое "счастье"?:))
Не буду скромничать, есть во мне что-то от гетеры, но я не непорядочная девушка:))) Вы в своих убеждениях ошиблись:)

Ответить

        гетера-сексуал

Наверняка, но зачем нам обоим эти проблемы, когда по настоящему проблем нет?

Ответить

        ANNA25

:) Закроем эту тему, каждый останется при своем за видимостью, что все нормально:))

Ответить

        ANNA25

Ведь все нормально:)

Ответить

        гетера-сексуал

Абсолютно нормально!

Ответить

        ANNA25

Гуд!

Ответить

        гетера-сексуал

Чем Вас Бог одарил для гетерианства? )))

Ответить

        ANNA25

Вы задаете вопросы, на которые не мне отвечать. Вам с вашими гетерами хорошо - вот, наверно, тоже самое.

Ответить

        гетера-сексуал

) Мир не черно-бел... с возрастом.

Ответить

        ANNA25

Я Вас поняла и не поняла.:)

Ответить

        гетера-сексуал

Может так надо? :)

Ответить

        ANNA25

Ну, если мне нужно узнать, то так не надо:)

Ответить

        гетера-сексуал

Узнавай как надо! Чем смогу - помогу. )

Ответить

        ANNA25

Так расшифруйте, что имели в виду.

Ответить

        гетера-сексуал

Что именно? То что мне с кем-то хорошо, и ,возможно тебя за то же ценят? ))) Я не понимаю. Мир не черно-бел, ты согласна? :)

Ответить

        ANNA25

Согласна: мир не черно-белый. Ваш комментарий ") Мир не черно-бел... с возрастом". С возрастом я это пойму? Ну, я это сейчас понимаю. Все?

Ответить

        ANNA25

Но есть вещи, которые для меня железно черно-белые:)

Ответить

        гетера-сексуал

Например?

Ответить

        ANNA25

Измена - секс на стороне.:)

Ответить

        гетера-сексуал

Правда?

Ответить

        ANNA25

Да. А почему нет?

Ответить

        гетера-сексуал

C возрастом я это понял. )

Ответить

        ANNA25

И во сколько пришло понимание?:)

Ответить

        гетера-сексуал

Не в годах меряется опыт, а в пережитом. :) Первую жену любил жуть как страстно. ) Это опыт. Потом трезвее влюбляться стал.

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        mumia

без женщин жить нельзя на свете нет

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