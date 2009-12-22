Гетеры - женский путь в древней Греции

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В те давние времена в греческом обществе жены вели затворнический образ жизни, занимаясь домохозяйством и воспитанием детей. Гетеры были полной противоположностью малообразованным домохозяйкам. Эти женщины играли на флейте, знали литературу и искусство, философию и мистические ритуалы. Но за право быть самостоятельной, образованной, иметь возможность развивать свои способности были доступны очень немногим и сопряжены с большими трудностями и социальными условностями.





Гетеры нашли в себе мужество жить свободно, отказавшись от священного ритуала брака. Их имена остались в веках как имена вдохновительниц великих мужчин, чьими подругами они были. В их домах собирались политические деятели, поэты , музыканты. Демосфен толковал слово гетера как «спутница радости». И несмотря на прошедшие века слава о них не смолкла. Давайте вспомним имена женщин, которые подвигали мужчин на поиски истины и помогавших им строить культуру, которая стала основой для дальнейшего развития Европы.





Гетера Леонтион.

Вдохновительницей эпикурейцев была гетера Леонтион. Эпикур (341-270 гг. до н. э.), говоривший, что «наслаждение есть высшая цель человечества и дается лишь разумной воздержанностью и нравственностью поведения», хранил ей верность до самой ее смерти и сказал о ней прекрасные слова: «Она живет со мной и во мне».







Гетера Аспасия.

Великий государственный деятель Перикл (около 490-429 гг. до н. э.), которому Афины обязаны своим политическим и культурным расцветом («золотой век»), был женат на гетере Аспасии и не скрывал что часто советуется с ней и что именно она является его учителем риторики и помощницей при составлении его блестящих речей. признавался, что часто советовался с гетерой Аспасией и учился у нее искусству риторики; она влияла на форму и содержание его блестящих речей.







Гетера Фрина

Фрина была моделью и подругой Праксителя. Именно она послужила моделью для статуи Афродиты Книдской. За это ее обвинили в кощунстве и богохульстве. Потому что знавшие Фрину улыбались, глядя на статую Афродиты, а видевшие статую благоговейно смотрели на Фрину.. Паломники преклоняясь перед Афродитой шептали « как прекрасна твоя божественная красота о Фрина» а вслух восклицали « Афродита, прекрасная Афродита».За это Гетера Фрина была обвинена в кощунстве. Когда ее защитнику на судебном процессе Гипериду не хватило слов, чтобы ответить на обвинения и он обнажил грудь Фрины, воскликнув «Вот, посмотрите!» По преданию судьи, ослепленные ее красотой, прекратили процесс.







Гетера Гликера.

Выдающийся комедиограф Менандр однажды пришел домой после провала премьеры и хотел уничтожить все свои рукописи, труд всей своей жизни. Гликера без слов протянула ему молоко. Он в раздражении отказался пить из за того что на молоке плавала пенка. Гетера утешила его и многозначительно сказала «Сдуй пенку и наслаждайся тем, что под ней». Это означало: не обращай внимания на поверхность, ценно то, что внутри!. Менандр часто говорил, что без поддержки Гликеры ему вряд ли бы удалось выдержать удары критиков и публики.





Гетера Диотима из Мантинеи

Эта выдающаяся женщина дарила идеи Сократу и Платону. Ее слова были признаны мудрейшими в кругу мужчин философов. За это Платон увековечил ее в своем « Пире». В платоновском «Пире» Диотима говорит: «Все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени.. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном». И добавляет: «Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение». Она считала что «всякое творческое стремление к добру и красоте порождается жаждой продолжения жизни. Всякое рождение есть чудо, то есть проявление божественного в человеке, в том числе и когда речь идет о зарождении и становлении в нас нравственности или о познании божественного».







По преданию Диотима, имя которой по-гречески означает «Богобоязненная», в 429 г. до и. э., во время вспышки чумы, вымолила отсрочку болезни для афинян и была за это сделана жрицей.





Нельзя не вспомнить о Таис - подруге Александра Македонского. О римских гетерах Гиспале, прославленной Катуллом Лесбием и воспетой Проперцием Кинфия. Гетерой до вступления в брак была византийская императрица Феодора. Лаиса из Коринфа была подругой и ученицей Диогена и сама считалась признанным философом. Все эти женщины оставили неотразимый след в культуре древнего мира на котором основана наша с вами европейская цивилизация.





Они не требовали славы и признания, они просто были верными и мудрыми подругами своих прославленных мужчин, их советчицами и музами. Их имена редко произносят в нашем патриархальном обществе и все таки пришло время вспомнить о том, что у истоков европейской цивилизации стояли прекрасные женщины, знавшие мистические практики, умевшие любить и наполнять энергией своих великих мужчин. «Гетеры каждому нужны для радости»,- восклицал оратор Демосфен (около 384-322 гг. до н. э.) на афинской агоре, обращаясь к судьям в ходе процесса против гетеры Нееры. ГЕТЕРА (греч. hetaira - подруга) - в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.В те давние времена в греческом обществе жены вели затворнический образ жизни, занимаясь домохозяйством и воспитанием детей. Гетеры были полной противоположностью малообразованным домохозяйкам. Эти женщины играли на флейте, знали литературу и искусство, философию и мистические ритуалы. Но за право быть самостоятельной, образованной, иметь возможность развивать свои способности были доступны очень немногим и сопряжены с большими трудностями и социальными условностями.Гетеры нашли в себе мужество жить свободно, отказавшись от священного ритуала брака. Их имена остались в веках как имена вдохновительниц великих мужчин, чьими подругами они были. В их домах собирались политические деятели, поэты , музыканты. Демосфен толковал слово гетера как «спутница радости». И несмотря на прошедшие века слава о них не смолкла. Давайте вспомним имена женщин, которые подвигали мужчин на поиски истины и помогавших им строить культуру, которая стала основой для дальнейшего развития Европы.Вдохновительницей эпикурейцев была гетера Леонтион. Эпикур (341-270 гг. до н. э.), говоривший, что «наслаждение есть высшая цель человечества и дается лишь разумной воздержанностью и нравственностью поведения», хранил ей верность до самой ее смерти и сказал о ней прекрасные слова: «Она живет со мной и во мне».Великий государственный деятель Перикл (около 490-429 гг. до н. э.), которому Афины обязаны своим политическим и культурным расцветом («золотой век»), был женат на гетере Аспасии и не скрывал что часто советуется с ней и что именно она является его учителем риторики и помощницей при составлении его блестящих речей. признавался, что часто советовался с гетерой Аспасией и учился у нее искусству риторики; она влияла на форму и содержание его блестящих речей.Фрина была моделью и подругой Праксителя. Именно она послужила моделью для статуи Афродиты Книдской. За это ее обвинили в кощунстве и богохульстве. Потому что знавшие Фрину улыбались, глядя на статую Афродиты, а видевшие статую благоговейно смотрели на Фрину.. Паломники преклоняясь перед Афродитой шептали « как прекрасна твоя божественная красота о Фрина» а вслух восклицали « Афродита, прекрасная Афродита».За это Гетера Фрина была обвинена в кощунстве. Когда ее защитнику на судебном процессе Гипериду не хватило слов, чтобы ответить на обвинения и он обнажил грудь Фрины, воскликнув «Вот, посмотрите!» По преданию судьи, ослепленные ее красотой, прекратили процесс.Выдающийся комедиограф Менандр однажды пришел домой после провала премьеры и хотел уничтожить все свои рукописи, труд всей своей жизни. Гликера без слов протянула ему молоко. Он в раздражении отказался пить из за того что на молоке плавала пенка. Гетера утешила его и многозначительно сказала «Сдуй пенку и наслаждайся тем, что под ней». Это означало: не обращай внимания на поверхность, ценно то, что внутри!. Менандр часто говорил, что без поддержки Гликеры ему вряд ли бы удалось выдержать удары критиков и публики.Эта выдающаяся женщина дарила идеи Сократу и Платону. Ее слова были признаны мудрейшими в кругу мужчин философов. За это Платон увековечил ее в своем « Пире». В платоновском «Пире» Диотима говорит: «Все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени.. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном». И добавляет: «Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение». Она считала что «всякое творческое стремление к добру и красоте порождается жаждой продолжения жизни. Всякое рождение есть чудо, то есть проявление божественного в человеке, в том числе и когда речь идет о зарождении и становлении в нас нравственности или о познании божественного».По преданию Диотима, имя которой по-гречески означает «Богобоязненная», в 429 г. до и. э., во время вспышки чумы, вымолила отсрочку болезни для афинян и была за это сделана жрицей.Нельзя не вспомнить о- подруге Александра Македонского. О римских гетерах Гиспале, прославленной Катуллом Лесбием и воспетой Проперцием Кинфия. Гетерой до вступления в брак была византийская императрица Феодора. Лаиса из Коринфа была подругой и ученицей Диогена и сама считалась признанным философом. Все эти женщины оставили неотразимый след в культуре древнего мира на котором основана наша с вами европейская цивилизация.Они не требовали славы и признания, они просто были верными и мудрыми подругами своих прославленных мужчин, их советчицами и музами. Их имена редко произносят в нашем патриархальном обществе и все таки пришло время вспомнить о том, что у истоков европейской цивилизации стояли прекрасные женщины, знавшие мистические практики, умевшие любить и наполнять энергией своих великих мужчин.



Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3370050/post116188334/



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