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Гетеры - женский путь в древней Греции
«Гетеры каждому нужны для радости»,- восклицал оратор Демосфен (около 384-322 гг. до н. э.) на афинской агоре, обращаясь к судьям в ходе процесса против гетеры Нееры. ГЕТЕРА (греч. hetaira - подруга) - в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.
В те давние времена в греческом обществе жены вели затворнический образ жизни, занимаясь домохозяйством и воспитанием детей. Гетеры были полной противоположностью малообразованным домохозяйкам. Эти женщины играли на флейте, знали литературу и искусство, философию и мистические ритуалы. Но за право быть самостоятельной, образованной, иметь возможность развивать свои способности были доступны очень немногим и сопряжены с большими трудностями и социальными условностями.
Гетеры нашли в себе мужество жить свободно, отказавшись от священного ритуала брака. Их имена остались в веках как имена вдохновительниц великих мужчин, чьими подругами они были. В их домах собирались политические деятели, поэты , музыканты. Демосфен толковал слово гетера как «спутница радости». И несмотря на прошедшие века слава о них не смолкла. Давайте вспомним имена женщин, которые подвигали мужчин на поиски истины и помогавших им строить культуру, которая стала основой для дальнейшего развития Европы.
Гетера Леонтион.
Вдохновительницей эпикурейцев была гетера Леонтион. Эпикур (341-270 гг. до н. э.), говоривший, что «наслаждение есть высшая цель человечества и дается лишь разумной воздержанностью и нравственностью поведения», хранил ей верность до самой ее смерти и сказал о ней прекрасные слова: «Она живет со мной и во мне».
Гетера Аспасия.
Великий государственный деятель Перикл (около 490-429 гг. до н. э.), которому Афины обязаны своим политическим и культурным расцветом («золотой век»), был женат на гетере Аспасии и не скрывал что часто советуется с ней и что именно она является его учителем риторики и помощницей при составлении его блестящих речей. признавался, что часто советовался с гетерой Аспасией и учился у нее искусству риторики; она влияла на форму и содержание его блестящих речей.
Гетера Фрина
Фрина была моделью и подругой Праксителя. Именно она послужила моделью для статуи Афродиты Книдской. За это ее обвинили в кощунстве и богохульстве. Потому что знавшие Фрину улыбались, глядя на статую Афродиты, а видевшие статую благоговейно смотрели на Фрину.. Паломники преклоняясь перед Афродитой шептали « как прекрасна твоя божественная красота о Фрина» а вслух восклицали « Афродита, прекрасная Афродита».За это Гетера Фрина была обвинена в кощунстве. Когда ее защитнику на судебном процессе Гипериду не хватило слов, чтобы ответить на обвинения и он обнажил грудь Фрины, воскликнув «Вот, посмотрите!» По преданию судьи, ослепленные ее красотой, прекратили процесс.
Гетера Гликера.
Выдающийся комедиограф Менандр однажды пришел домой после провала премьеры и хотел уничтожить все свои рукописи, труд всей своей жизни. Гликера без слов протянула ему молоко. Он в раздражении отказался пить из за того что на молоке плавала пенка. Гетера утешила его и многозначительно сказала «Сдуй пенку и наслаждайся тем, что под ней». Это означало: не обращай внимания на поверхность, ценно то, что внутри!. Менандр часто говорил, что без поддержки Гликеры ему вряд ли бы удалось выдержать удары критиков и публики.
Гетера Диотима из Мантинеи
Эта выдающаяся женщина дарила идеи Сократу и Платону. Ее слова были признаны мудрейшими в кругу мужчин философов. За это Платон увековечил ее в своем « Пире». В платоновском «Пире» Диотима говорит: «Все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени.. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном». И добавляет: «Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение». Она считала что «всякое творческое стремление к добру и красоте порождается жаждой продолжения жизни. Всякое рождение есть чудо, то есть проявление божественного в человеке, в том числе и когда речь идет о зарождении и становлении в нас нравственности или о познании божественного».
По преданию Диотима, имя которой по-гречески означает «Богобоязненная», в 429 г. до и. э., во время вспышки чумы, вымолила отсрочку болезни для афинян и была за это сделана жрицей.
Нельзя не вспомнить о Таис - подруге Александра Македонского. О римских гетерах Гиспале, прославленной Катуллом Лесбием и воспетой Проперцием Кинфия. Гетерой до вступления в брак была византийская императрица Феодора. Лаиса из Коринфа была подругой и ученицей Диогена и сама считалась признанным философом. Все эти женщины оставили неотразимый след в культуре древнего мира на котором основана наша с вами европейская цивилизация.
Они не требовали славы и признания, они просто были верными и мудрыми подругами своих прославленных мужчин, их советчицами и музами. Их имена редко произносят в нашем патриархальном обществе и все таки пришло время вспомнить о том, что у истоков европейской цивилизации стояли прекрасные женщины, знавшие мистические практики, умевшие любить и наполнять энергией своих великих мужчин.
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3370050/post116188334/
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Комментарии:
Ну, так что ж тогда с той гетерой, которую Вы любили - что не продолжили, или не возникло то самой чувство?:)Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 23:44
Я уже пояснял выше, что "любовь" (страсть) - вещь проходящая. Дети и судьба навсегда. Как можно жизнь свою, другую и детей связывать из-за случившейся страсти, которая пройдет?! Что-то более весомее должно быть для любви. Любовь это сын или дочь, которым по-барабану, что у мамы с папой в постели. Они им нужны настоящими и любящими друг друга. Вспомни свое детство.Ответить
Мы уже на ты. А почему с гетерой страсть должна пройти? С женоОтветить
сорвался коммент.
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 23:56
Предавать не хорошо. Я против предательства. Это всегда плохо сказывается на самочувствии индивида. Всегда преследовать будет. Нужно в жизни попытаться никого не предавать.Ответить
Мои аплодисменты)))Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 00:19
По какому поводу?Ответить
По вашему)) Не каждому, увы, дана мудрость понять, что совместная жизнь может быть длиннее
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:00
Каждому, но со временем. У некоторых просто его не хватает. А про любовь Вы зря! Я жену очень люблю!Ответить
Не обижайтесь, я не конкретно про вас и ваше отношение к жене.
мира, это Вы наверно себя так утешаете. Испытаете измены, и Ваши рассуждения быстро поменяют свою окраску:)Ответить
У меня много чего в жизни было...Наверное, поэтому я давно не делю жизнь на черное и белое))Ответить
Просто Вы ничего не можете с этим сделать вынуждены смириться. Внешне. Вряд ли в глубине души... Мне Вас жаль.Ответить
Напрасно)) Я умею видеть все краски жизни и слышать все полутона)) А приверженцы черно-белого восприятия либо со временем приходят к тому же, либо так никогда и не взрослеют))Ответить
Утешаетесь...:) Впрочем, это Ваш выбор, и взросление тут не причем.
А кто вам сказал, что легко?
Браку, где грешат оба - держаться недолго. Я этот вариант вообще не рассматриваю.Ответить
Впрочем, если грешит только женщина - это вообще провальный проект.Ответить
Если грешками увлечется мужчина - это тоже не выйгрышный вариант.Ответить
Никто не говорит, что легко и идеально (хотя мы к этому стремимся:). Но воспринимать измену как вполне приемлимое, это по крайне мере нездорово.Ответить
Новые чувства - это не предательство. Это новые чувства и новая жизнь. Ничего не вечно:)Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:16
Это свежее дыхание. Не более того.)Ответить
Вы опять свернули.:) А если это новые чувства, а не свежее дыхание?:)Ответить
Этим себя утешает почти каждая женщина, переживающая роман с женатым мужчиной. Только умный мужчина понимает, что уход к "новой жизни" аукнется не только ему, но и его детям.
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:21
Не соглашусь со всем... Если нет любви, а только презрение и пиняние на общих детей и т.п. Я против такого содержанчества нелюбимой жены. Детей жаль, но с такой женщиной жить - остаток жизни угробить.Ответить
Ну, зачем такие крайности)) Когда доходит до презрения - женщине лучше самой попросить супруга ее оставить.
Поддерживаю. Аналогично с мужчиной.Ответить
Это гетера-сексуал.Ответить
Гетеро-сексуалУ.Ответить
Такую аналогию можно перенести и не мужчину.Ответить
*на мужчину* к комментарию гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 00:21 #Ответить
Я ведь вас намеренно возвращаю к теме поста, уж простите))
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:32
Абсолютно верно. Без гетер мужчины зачахнут, а гетеры вряд ли смогут быть женами. )Ответить
Спасибо)) А девушкам бы следовало внимательно перечитать мужские реплики в этой сегодняшней переписке)) И сделать для себя выводы)) Так, своего рода урок техники безопасности жизни))Ответить
То было в Древней Греции, мы же сейчас про современных гетер. Они уже не те, что были: все течет, все изменяется:))Ответить
А у Вас роман с женатым мужчиной?
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:46
Никто ни за что не цепляется. Мы неверующие ни во что - однолюбы и одноверы. Любить можно только один раз и до конца (девочки-цветочки должны понять)... Все остальное не имеет значения. Выбирайте самостоятельно: один и до конца с испытаниями или многие с большим удовлетворением бесконечно. ))))Ответить
Однолюбы, и поддерживаете гуляния на стороне:)) Не стыкуется, лицемерие:)
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 02:01
Я не гуляю на стороне. Не нужно меня общественной гребенкой гладить.)Ответить
Ну, погуливаете, с парочкой гетер:))Ответить
Я предпочитаю не обжигаться на своих ошибках)) Достаточно чужих)) Иллюзии по поводу "новой жизни" - увы, это только иллюзии. В 99 случаев из 100.
Вы вся такая адекватная, а остальные - слегка не в себе.:))) Что это Вы так обо всех судите. Хотя бы во втором браке были, чтобы так уверенно утверждать? Наверно и среди вступивших во вторые-третьи отношения серьозные исследования провели - такая статистика собралась?:) Отдает чем-то навязывающим и постройкой всех под один ярлык. Впрочем, это Ваши мысли, а у меня на это счет свое видение:)Ответить
Ну зачем же)) Вы могли бы заметить, что я никого не осуждаю))
Именно так и делаете: осуждаете и вешаете. Вы просто этого не замечаете. Стройте мысли как-нибудь по-другому.
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:41
Что-то в этом правда.Ответить
:) Я повторюсь: жизнь - все проходит и все меняется. А Вы вцепились...:))Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:54
Я не вцепляюсь. Я тебя поддерживаю в том что все меняется со временем. )Ответить
Меняетя, меняется - на то она и жизнь)) Но не нужно делать из себя первооткрывателей Америки)) Все давно открыто и все дороги давно пройдены))
Открыто, да у каждого путь свой. А Вы уже довольно давно всех пытаетесь подогнать под Ваши взгляды.Ответить
Я не пытаюсь никого подогнать, перечитайте внимательно мои реплики)) Такая схема отношений - подгонять всех под свое мнение и представление о жизни - характерна для периода юношеского максимализма. И , наверное, это ни к лицу гетере, каковой вы здесь пытаетесь себя представить))
Себя я никем не представляю, а высказываюсь как и все остальные. Зашориться тоже еще не успела. С чего Вы взяли, что мужчины как-то особенно терпеливы, пытаясь строить со мной диалог? Это полемика: высказываем, выясняем, спорим, сходимся - не сходимся. Мое терпение тоже не отдыхает, отвечая на Ваши рассуждения.
У каждого своя жизнь, и я буду жить так, как считаю нужным.Ответить
И знаете, мира, мне Вас жаль. Демагогию разводить на эту тему не буду.Ответить
Ну так и не разводите демагогии, кто вас заставляет делать это здесь вторые сутки?
:)) Вы тут тоже не час сидите. А Вас задело. Думаете, чем больше "уколите", тем правее станете?:)
Ну, и вот, зачем держаться за то, что отживает. Надо жить дальше, с тем, что приходит:)Ответить
Страстование на стороне - тоже предательство:))Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 00:57
Верно. )Ответить
За сим позвольте откланяться)) Мне было с вами интересно...Ответить
Нет. Нормальная жена - и подруга, и любовница, и мать, и хозяйка дома. Хотя посиделки с друзьями за своими проблемами никто не отменял. Так, что:)Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:08
Первые год - два - да.Ответить
Ну, тут от обоих зависит.Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:18
Согласен. Работать и над чувствами надо. Правда,страсть все равно уйдет. )Ответить
Накал всегда проходит, но чувства-то остаются.Ответить
И всё-таки, какие красивые картины! Особенно первая! (хотя у девушки слишком современное выражение лица, не поймите неверно, осознанное, я имею в виду...)
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 20:53
У гетеры не может быть мужа. Как это не понятно? ) У бывшей - да.Ответить
У гетеры может быть и муж, и подруги и все остальные атрибуты. Было бы желание. Однобоко как-то Вы с ними...Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 21:17
Скажи своими словами кто такая гетера. Я тебя перестаю понимать.Ответить
Гетера современная - женщина, одаренная душевными и искусства талантами (хотя, второе может и не быть). Интимно обращена к тому, с кем на данный период встречается (не непорядочная девушка!:))). Хозяйство, как до свадьбы, так и в замужестве ведет сама. На жизнь зарабатывает обычной работой.
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 21:35
- любовница! Чего тогда городить про древнюю грецию?Ответить
По началу, как и любая другая обычная женщина. А потом может стать и женой, но Вы для себя уже определились:))) Мы давно уже обсуждаем не Древнюю Грецию, а гетер современности.Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 21:46
А! ... Я под гетерами современности понимаю женщин бл"дей, какими они слывут в моралистском обществе. Но я вкладываю в бл"дство позитивный смысл. У меня есть пара знакомых с которыми нам обоим хорошо. Им хорошо и с другими. Все очень доверительно, честно и откровенно. Есть и страсть и уважение. Можем и в мастерскую к художникам сходить и в театр на премьеру. Жена от этого не страдает. Она мной гордится. Гетыры?Ответить
А она знает о Вашей страсти к таким гетерическим друзьям?Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 21:55
Нет, конечно. Просто боиться догадаться. Зачем? У нее все есть. Муж который делает для нее все еще быстрее чем она захочет его заставить, материальное благополучие, зависть подруг, любимая работа и обеспеченная стабильная семья.Ответить
А может она давно уже догадалась, но не хочет разрушать такое "счастье"?:))
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:07
Наверняка, но зачем нам обоим эти проблемы, когда по настоящему проблем нет?Ответить
:) Закроем эту тему, каждый останется при своем за видимостью, что все нормально:))Ответить
Ведь все нормально:)Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:29
Абсолютно нормально!Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:09
Чем Вас Бог одарил для гетерианства? )))Ответить
Вы задаете вопросы, на которые не мне отвечать. Вам с вашими гетерами хорошо - вот, наверно, тоже самое.Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:16
) Мир не черно-бел... с возрастом.Ответить
Я Вас поняла и не поняла.:)Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:28
Может так надо? :)Ответить
Ну, если мне нужно узнать, то так не надо:)Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 22:43
Узнавай как надо! Чем смогу - помогу. )Ответить
Так расшифруйте, что имели в виду.Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 23:35
Что именно? То что мне с кем-то хорошо, и ,возможно тебя за то же ценят? ))) Я не понимаю. Мир не черно-бел, ты согласна? :)Ответить
Согласна: мир не черно-белый. Ваш комментарий ") Мир не черно-бел... с возрастом". С возрастом я это пойму? Ну, я это сейчас понимаю. Все?Ответить
Но есть вещи, которые для меня железно черно-белые:)Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 23:49
Например?Ответить
Измена - секс на стороне.:)Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:51
Правда?Ответить
Да. А почему нет?Ответить
гетера-сексуал 23 декабря 2009 г. 23:59
C возрастом я это понял. )Ответить
И во сколько пришло понимание?:)Ответить
гетера-сексуал 24 декабря 2009 г. 01:24
Не в годах меряется опыт, а в пережитом. :) Первую жену любил жуть как страстно. ) Это опыт. Потом трезвее влюбляться стал.Ответить
mumia 23 декабря 2009 г. 21:17
без женщин жить нельзя на свете нетОтветить
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Могут. Почему нет? Все мужчины страстно увлекающиеся гетерами на это в безумстве расчитывают. )))Ответить